 
За рубежом

Американский штат Виргиния принял закон об экологических стандартах для ускорения развития электрического автотранспорта

Американский штат Виргиния принял закон об экологических стандартах для ускорения развития электрического автотранспорта

2 апреля 2021, 17:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, США, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Транспорт Электротехника Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
232

Парламент американского штата Виргиния принял и передал на подписание губернатору закон (Clean Cars Virginia bill, CCV), устанавливающий требования по снижению автомобильной техникой выбросов вредных (загрязняющих) веществ и одновременно увеличению количества электромобилей. Таким образом, Виргиния становится пятнадцатым в стране и первым из южных штатов, который вводит повышенные экологические стандарты для легкового и грузового автотранспорта.

Помимо жестких мер к сокращению выбросов вредных веществ с выхлопными газами, в новом законе прописан также рост экономичности двигателей, чтобы по возможности форсировать внедрение новых технологий. Вместе с тем, в целом CCV направлен на максимальное повышение экологической безопасности транспортных средств и в первую очередь должен стимулировать производство электромобилей, которые обеспечивают нулевой уровень вредных выбросов. В начале 2020 г. в штате уже был принят закон, который предусматривает доведение доли ВИЭ в структуре генерации до 100% (Virginia Clean Economy Act, VCEA) к 2050 г. Соответственно, CCV становится вторым основополагающим законом Виргинии для регулирования двух самых проблемных с точки зрения экологии отраслей – энергетики и транспорта. В общенациональном масштабе транспорт в последние годы уже опережает энергетику как главный источник загрязненности воздуха, и применительно к Виргинии ≈48% выбросов приходится именно на выхлопные газы, что является очень высоким показателем в целом по стране.

Благодаря CCV Виргиния присоединяется к тем штатам, в которых, начиная с Калифорнии, действуют наряду с федеральными еще и собственные экологические стандарты в отношении автотранспорта: Вермонт, Вашингтон, Делавэр, Колорадо, Коннектикут, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Орегон, Род-Айленд и округ Колумбия. Вместе они занимают ≈40% автомобильного рынка США. Согласно результатам исследования*, проведенного Американским советом по энергоэффективной экономике (American Council for Energy-Efficient Economy, ACEEE), почти все эти штаты являются в настоящее время лидерами в области внедрения электромобилей и развития соответствующей инфраструктуры.

Для исследования использовались данные об электрификации транспорта по тридцати штатам и округу Колумбия, на основании которых штатам выставлялись баллы, и в зависимости от набранных балов распределялись места. При оценке учитывались такие показатели, как правила формирования тарифов для бытовых и коммерческих зарядных станций, увеличение парка электромобилей для грузовых и портовых перевозок, условия для модернизации сетей и т.д. Из 100 возможных баллов победитель Калифорния набрала 91, а Виргиния – 36. При этом только пять штатов набрали больше 50 баллов.

Официальный сайт Energy News Network

* State Transportation Electrification Scorecard

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
МВД США завершило экологическую экспертизу по проекту Vineyard Wind 02.04.2021
МВД США завершило экологическую экспертизу по проекту Vineyard Wind
Компании Iberdrola, Cosmo Eco и Hitz подписали соглашение о совместной разработке проекта строительс... 02.04.2021
Компании Iberdrola, Cosmo Eco и Hitz подписали соглашение о совместной разработке проекта строительс...
Финская Wärtsilä установит первую в Юго-Восточной Азии плавучую систему накопления электро... 02.04.2021
Финская Wärtsilä установит первую в Юго-Восточной Азии плавучую систему накопления электро...
На пакистанской АЭС Карачи подключен к энергосистеме второй энергоблок 01.04.2021
На пакистанской АЭС Карачи подключен к энергосистеме второй энергоблок

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Марпосадкабель в прямом эфире! RusCable Live
+