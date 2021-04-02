Парламент американского штата Виргиния принял и передал на подписание губернатору закон (Clean Cars Virginia bill, CCV), устанавливающий требования по снижению автомобильной техникой выбросов вредных (загрязняющих) веществ и одновременно увеличению количества электромобилей. Таким образом, Виргиния становится пятнадцатым в стране и первым из южных штатов, который вводит повышенные экологические стандарты для легкового и грузового автотранспорта.

Помимо жестких мер к сокращению выбросов вредных веществ с выхлопными газами, в новом законе прописан также рост экономичности двигателей, чтобы по возможности форсировать внедрение новых технологий. Вместе с тем, в целом CCV направлен на максимальное повышение экологической безопасности транспортных средств и в первую очередь должен стимулировать производство электромобилей, которые обеспечивают нулевой уровень вредных выбросов. В начале 2020 г. в штате уже был принят закон, который предусматривает доведение доли ВИЭ в структуре генерации до 100% (Virginia Clean Economy Act, VCEA) к 2050 г. Соответственно, CCV становится вторым основополагающим законом Виргинии для регулирования двух самых проблемных с точки зрения экологии отраслей – энергетики и транспорта. В общенациональном масштабе транспорт в последние годы уже опережает энергетику как главный источник загрязненности воздуха, и применительно к Виргинии ≈48% выбросов приходится именно на выхлопные газы, что является очень высоким показателем в целом по стране.

Благодаря CCV Виргиния присоединяется к тем штатам, в которых, начиная с Калифорнии, действуют наряду с федеральными еще и собственные экологические стандарты в отношении автотранспорта: Вермонт, Вашингтон, Делавэр, Колорадо, Коннектикут, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Орегон, Род-Айленд и округ Колумбия. Вместе они занимают ≈40% автомобильного рынка США. Согласно результатам исследования*, проведенного Американским советом по энергоэффективной экономике (American Council for Energy-Efficient Economy, ACEEE), почти все эти штаты являются в настоящее время лидерами в области внедрения электромобилей и развития соответствующей инфраструктуры.

Для исследования использовались данные об электрификации транспорта по тридцати штатам и округу Колумбия, на основании которых штатам выставлялись баллы, и в зависимости от набранных балов распределялись места. При оценке учитывались такие показатели, как правила формирования тарифов для бытовых и коммерческих зарядных станций, увеличение парка электромобилей для грузовых и портовых перевозок, условия для модернизации сетей и т.д. Из 100 возможных баллов победитель Калифорния набрала 91, а Виргиния – 36. При этом только пять штатов набрали больше 50 баллов.

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* State Transportation Electrification Scorecard