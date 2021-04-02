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Ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев провел заседание Общественного совета Минэнерго России

Ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев провел заседание Общественного совета Минэнерго России

2 апреля 2021, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: НИУ МЭИ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: НИУ "МЭИ"

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Сегодня ректор НИУ «МЭИ» и заместитель председателя Общественного совета Минэнерго России Николай Рогалев провел заседание Общественного совета, основной повесткой которого стали итоги работы Министерства и функционирования ТЭК в 2020 году, а также постановка целей и задач на текущий 2021 год.

Кроме того, участники заседания обсудили изменения плана деятельности Министерства энергетики РФ до 2024 года.

«Несмотря на влияние эпидемиологической обстановки, ТЭК продолжает успешно развиваться, о чем говорят результаты работы. Уверен, что коррекция плана деятельности Министерства позволит идти к выполнению стратегических задач, закрепленных Энергетической стратегией РФ, еще более уверенно», – отметил Николай Рогалев.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учeных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ «МЭИ» в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

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Источник: НИУ "МЭИ"

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