Сегодня в Каспийске состоялась рабочая встреча министра энергетики и ЖКХ Республики Дагестан Манвела Мажонца и заместителеля генерального директора, исполняющего обязанности руководителя «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

На заседании рабочей подгруппы по вопросам развития электроэнергетики сторонами обсуждены дальнейшие совместные действия в целях повышения надёжности энергоснабжения региона.

В ходе беседы Роман Левченко проинформировал о запланированных мероприятиях, направленных на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Комплекс этих мер имеет особую важность для сокращения количества технологических нарушений на объектах энергокомпании и обеспечения качественного энергоснабжения потребителей.

Детально рассмотрен вопрос реализации пилотных проектов с целью снижения потерь электрической энергии в сетях на территории Кайтагского и Ахтынского районов.

Главой ведомства отмечена важность работы энергетиков по технологическому присоединению объектов, строящихся в Дагестане в рамках федеральных и республиканских программ.