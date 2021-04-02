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Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили Роман Левченко и Манвел Мажонц

Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили Роман Левченко и Манвел Мажонц

2 апреля 2021, 14:15
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Сегодня в Каспийске состоялась рабочая встреча министра энергетики и ЖКХ Республики Дагестан Манвела Мажонца и заместителеля генерального директора, исполняющего обязанности руководителя «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

На заседании рабочей подгруппы по вопросам развития электроэнергетики сторонами обсуждены дальнейшие совместные действия в целях повышения надёжности энергоснабжения региона.

В ходе беседы Роман Левченко проинформировал о запланированных мероприятиях, направленных на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Комплекс этих мер имеет особую важность для сокращения количества технологических нарушений на объектах энергокомпании и обеспечения качественного энергоснабжения потребителей.

Детально рассмотрен вопрос реализации пилотных проектов с целью снижения потерь электрической энергии в сетях на территории Кайтагского и Ахтынского районов.

Главой ведомства отмечена важность работы энергетиков по технологическому присоединению объектов, строящихся в Дагестане в рамках федеральных и республиканских программ.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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