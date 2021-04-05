Московская школа управления Сколково 25–26 марта 2021 года провела конференцию «Низкоуглеродный диалог», организованную Центром энергетики бизнес-школы. Основной темой мероприятия стало сокращение выбросов парниковых газов компаниями мирового нефтегазового сектора. Ниже представлены пресс-релизы по итогам мероприятия:

Переждать не получится: Компании нефтегазовой отрасли продолжают движение к низкоуглеродному будущему

«Энергосистема слишком большая и слишком сложно устроенная, чтобы можно было надеяться на какие-то простые решения. Для нефтегазовой отрасли это означает следующее: те, кто рассчитывает, что можно будет пересидеть текущую стрессовую ситуацию или что со временем давление на нашу отрасль будет сокращаться, заблуждаются», — отметил глава подразделения мировых энергетических прогнозов/инвестиций Мирового энергетического агентства Тим Гулд в рамках Низкоуглеродного диалога Сколково, организованного Центром энергетики МШУ «Сколково».

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Стратегии декарбонизации нефтегазовой отрасли– практические шаги и вызовы

Московская школа управления Сколково 25–26 марта 2021 года провела конференцию «Низкоуглеродный диалог», организованную Центром энергетики бизнес-школы. Основной темой мероприятия стало сокращение выбросов парниковых газов компаниями мирового нефтегазового сектора.

Представители ведущих российских и международных компаний, российские регуляторы, а также представители аналитических центров и эксперты из России и других стран обсудили стратегии декарбонизации, которые реализуются отраслевыми игроками, а также рыночные и регуляторные предпосылки, которые необходимы для ускорения развития углеродно-нейтральной экономики.

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В нефтегазовой отрасли госполитика появляется тогда, когда возникает необходимость

В нефтегазовой отрасли государственная политика появляется не тогда, когда появляются технологии, а когда возникает необходимость. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев 26 марта 2021 года в ходе Низкоуглеродного диалога Сколково.

Он отметил, что эта необходимость вызвана тем, что по оценке некоторых международных аналитических агентств, более 40 стран мира могут не досчитаться порядка $13 трлн. государственных доходов в течение следующих 20 лет, если упадет спрос из-за ужесточения глобальной климатической повестки политики, которая направлена на достижение целей Парижского соглашения.

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Shell: Нет сомнений в том, что электроэнергетика будет играть существенную роль в энергобалансе

Сегодня важным становится не только то, как сама компания добывает углеводороды, но и то, как потребители используют продукты их переработки. Об этом сказал Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс 26 марта 2021 года в ходе Низкоуглеродного диалога Сколково.

По его словам, Shell, как и многие другие компании, планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Движение в эту сторону приведет к серьезным изменениям.

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Нефтегазовым компаниям не стоит рассчитывать на простые решения

Энергосистема слишком большая и сложно устроенная, чтобы надеяться на простые решения. Для нефтегаза это означает, что те, кто рассчитывает пересидеть текущую стрессовую ситуацию, или, что со временем давление на отрасль будет сокращаться, заблуждаются, считает глава подразделения мировых энергетических прогнозов/инвестиций Мирового энергетического агентства (МЭА) Тим Гулд.

Выступая 26 марта 2021 года в рамках Низкоуглеродного диалога «Сколково», организованного Центром энергетики Московской школы управления «Сколково», эксперт подчеркнул, что не проходит и дня, чтобы не было каких-то громких заявлений со стороны тех или иных компаний о том, как они начинают заниматься темой декарбонизации.

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BP рассчитывает найти в России новые низкоуглеродные возможности

За последние несколько лет многие участники нефтегазового рынка объявили о своих целях по достижению углеродной нейтральности. BP обозначила соответствующее намерение в 2020 году - к 2050 году компания рассчитывает стать углеродно-нейтральной.

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У России есть все преимущества, чтобы стать полноценным мировым игроком в сфере ВИЭ

У России есть все преимущества, чтобы стать полноценным мировым игроком в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Выступая 26 марта 2021 года в ходе Низкоуглеродного диалога «Сколково», он подчеркнул, что Россия имеет преимущества по возможности предоставления диверсификации и трансформации нефтедобывающих компаний в глобальные энергетические компании. Такой переход является необходимостью нашего времени.

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