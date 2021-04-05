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"Россети Северный Кавказ" повышают надежность энергоснабжения Кисловодска

Энергетики «Россети Северный Кавказ» приступили к плановому ремонту оборудования подстанции 110 кВ «Зеленогорская».

Это один из основных питающих центров города-курорта Кисловодска, который обеспечивает энергоснабжение более 40 тысяч жителей. Кроме того, энергообъект осуществляет подачу электроэнергии для большей части расположенных в городе санаториев – 26 из порядка 40. Здесь ежегодно отдыхают и проходят лечение более 200 тысяч россиян.   

В числе запланированных мероприятий на объекте специалисты филиала «Ставропольэнерго» отремонтируют линейный выключатель напряжением 110 кВ. Это важнейшее коммутационное оборудование подстанции служит для включения и отключения токовой нагрузки в нормальных и аварийных режимах. Его плановый ремонт позволяет поддерживать элементы объекта в рабочем состоянии, не допуская возникновения нештатных ситуаций.

«Своевременное выполнение всех видов профилактических работ, связанных с ремонтом оборудования, - гарантия долгой и безопасной работы электрических установок и линий электропередачи, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - Выполняемые работы по ремонту коммутационного оборудования на ПС «Зеленогорская» будут способствовать повышению системной надежности объекта и снижению рисков возникновения нештатных ситуаций».

Всего в этом году на высоковольтных подстанциях региона ставропольские энергетики отремонтируют 109 выключателей напряжением 110 кВ, направив на реализацию этих работ более 11 млн рублей.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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