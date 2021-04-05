"Ростелеком" объявил тендер на строительство базовых станций подвижной радиотелефонной связи для реализации программы "Устранение цифрового неравенства" на территории Магаданской области, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Закупка будет в формате открытого запроса котировок в электронной форме. Дата окончания приема заявок - 19 апреля. Итоги планируется подвести 20 мая. Начальная цена контракта - 131,415 млн рублей без учета НДС. Запрос котировок предусматривает заключение двух договоров с победителями запроса котировок (по 50% от предельной общей цены лота). В материалах к тендеру не указываются сроки выполнения работ.