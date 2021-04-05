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"Ростелеком" объявил конкурс на строительство базовых станций в Магаданской области

Ростелеком объявил конкурс на строительство базовых станций в Магаданской области

5 апреля 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Телекоммуникация (связь) 
Источник: interfax-russia.ru

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"Ростелеком" объявил тендер на строительство базовых станций подвижной радиотелефонной связи для реализации программы "Устранение цифрового неравенства" на территории Магаданской области, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Закупка будет в формате открытого запроса котировок в электронной форме. Дата окончания приема заявок - 19 апреля. Итоги планируется подвести 20 мая. Начальная цена контракта - 131,415 млн рублей без учета НДС. Запрос котировок предусматривает заключение двух договоров с победителями запроса котировок (по 50% от предельной общей цены лота). В материалах к тендеру не указываются сроки выполнения работ.

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Источник: interfax-russia.ru

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