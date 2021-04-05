Ассоциация "Электрокабель" разрабатывает
5 апреля 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Телекоммуникация (связь)
"Ростелеком" объявил тендер на строительство базовых станций подвижной радиотелефонной связи для реализации программы "Устранение цифрового неравенства" на территории Магаданской области, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Закупка будет в формате открытого запроса котировок в электронной форме. Дата окончания приема заявок - 19 апреля. Итоги планируется подвести 20 мая. Начальная цена контракта - 131,415 млн рублей без учета НДС. Запрос котировок предусматривает заключение двух договоров с победителями запроса котировок (по 50% от предельной общей цены лота). В материалах к тендеру не указываются сроки выполнения работ.
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