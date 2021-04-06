В Дербенте Республики Дагестан продолжается создание военно-патриотического парка «Патриот», сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства Дербента объявило тендер по выбору подрядчика, который займется комплексным благоустройством парка. На эти цели из бюджета города планируют направить почти 410 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 27 апреля, 11 мая подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, рабочим предстоит заняться мощением аллей и дорожек, озеленением, установкой малых архитектурных форм, а также оборудовать стрельбище размером 4 тыс. кв. метров и спортивные площадки, общая площадь которых насчитывает 3,7 тыс. кв. метров. На выполнение запланированных работ подрядчику отведут чуть больше года.

Общий размер будущего парка - 204 тыс. кв. метров. В парке «Патриот» будут находиться площадки для военно-тактических игр, интерактивные музейные выставки и образцы военной техники. Одним из экспонатов станет так называемый «Каспийский монстр» - экраноплан «Лунь» (гибрид самолета и морского судна).

