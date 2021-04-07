7 апреля стало известно о заключении контракта на строительство радиологического корпуса Волгоградского онкодиспансера в Дзержинском районе города Волгограда.

Сооружение появится рядом с основным зданием. Контракт с подрядчиком уже заключен, основные работы начнутся в апреле 2021 года.

— Контракт заключён с АО «СМУ — Донаэродорстрой». Общая стоимость работ — 391,6 миллионов рублей. В двухэтажном здании будут оборудованы процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения, — сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете строительства.

Волгоградцы смогут получать диагностическую, лечебную, в том числе высокотехнологичную и реабилитационную помощь при лечении доброкачественных и злокачественных новообразований. Задачу заранее начать работу на объекте поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Объект включен в регпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Работы планируются окончить в 2022 году.

Напомним, развитие онкологической службы, а также создание эффективной цепочки от ранней диагностики заболевания до лечения и реабилитации — одна из ключевых задач масштабного губернаторского проекта по созданию основ единой современной системы здравоохранения региона. Сейчас функционируют 10 ЦАОПов — в них обслуживаются свыше 1,8 миллиона жителей. До конца текущего года откроются еще четыре подобных центра с единым координирующим звеном на базе онкодиспансера. В регионе будет реализована новая программа модернизации первичного звена, рассчитанная на пять лет. В Волгограде продолжается возведение диагностического лечебно-консультационного центра онкодиспансера. Также в планах строительство высокотехнологичного ПЭТ/КТ-центра.

Фото: volgograd.ru