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Определен подрядчик для строительства второго этапа развязки на трассе А-280 в составе Ростовского транспортного кольца

Определен подрядчик для строительства второго этапа развязки на трассе А-280 в составе Ростовского транспортного кольца

7 апреля 2021, 10:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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Для строительства второго этапа развязки на 9-м км федеральной трассы А-280 «Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной» в Ростовской области определили подрядную организацию. Контракт планируют заключить с ООО «Дорстрой». Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Открытый конкурс на проведение второго этапа строительства развязки на трассе А-280 признан несостоявшимся, так как на его участие поступила только одна заявка - документы подало ООО «Дорстрой». Комиссия рассмотрела заявку компании и приняла решение о ее соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией. С ООО «Дорстрой» планируют подписать договор на сумму 314,6 млн рублей.

Напомним, в рамках второго этапа подрядчик на участке с 9,6-го по 10-й км трассы А-280 переустроит коммуникации, расширит проезжую часть до шести полос движения. Кроме того, проект предусматривает обустройство всего участка строительства протяженностью 1,9 км. 

Добавим, работами по первому этапу строительства развязки на 9-м км автодороги А-280 занимается также ООО «Дорстрой». Финансирование составляет 2,2 млрд рублей. К возведению объекта приступили в октябре прошлого года.

Также напомним, что развязка входит в состав формируемого Ростовского транспортного кольца. Всего РТК включает в себя 12 объектов. Подробнее о реализации проекта - в материале портала «ДорИнфо»: Ростовское транспортное кольцо: реалии и перспективы масштабного проекта

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Источник: dorinfo.ru

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