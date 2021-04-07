Поселок в Иркутской области защитят от затопления

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство дамбы в рабочем поселке Октябрьский в Чунском районе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Рабочий поселок Октябрьский расположен на реке Чуне (Уде) в 12 км от районного центра - поселка Чунского. Проектной документацией предусмотрено строительство защитной дамбы на правобережной пойменной террасе Уды, которая позволит обеспечить инженерную защиту поселка от затопления паводковыми водами. Проект реализуется в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы.

Согласно проектным решениям, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, общая протяженность сооружения составит 5390 м. Дамба будет состоять из четырех отдельных участков: длиной 1445 м - с двумя водопропускными сооружениями, длиной 144 м - с одним водопропускным сооружением, длиной 3435 м - с пятью водопропускными сооружениями и длиной 366 м – с одним водопропускным сооружением. В ходе реализации проекта на четвертом участке построят технологический проезд по дамбе, на втором и третьем участках – переезд и технологический переезд через дамбу соответственно.

Еще одно положительное заключение Главгосэкспертиза России выдала по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений уже на левом берегу Уды - в северо-западной части Нижнеудинска, вдоль федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Планируемые КОС предназначены для очистки сточных вод города.

Проектными решениями запланировано сооружение зданий механической очистки, УФ-обеззараживания и воздуходувок, канализационно-насосных станций бытовых и дождевых стоков, водопроводной насосной станции, прокладка напорных канализационных трубопроводов. Также на участке разместят пожарные резервуары, лаборатории, площадку слива с навесом, приемную камеру, административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и другие необходимые объекты.

Производительность очистных сооружений составит 0,127 куб. м сточных вод в секунду.

Проектную документацию на строительство защитной дамбы в поселке Октябрьский разработали в ООО «ГеоСтройТех». Застройщик - МКУ «Администрация Октябрьского муниципального образования».

Проект строительства КОС в Нижнеудинске подготовили в АО «31 Государственный проектный институт специального строительства». Застройщик - администрация Нижнеудинского муниципального образования.

Фото: nat-geo.ru