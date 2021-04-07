Межведомственная комиссия, созданная Минстроем России, определила первых двух девелоперов с низкомаржинальными проектами - во Владимире и Саратовской области. Кредиты застройщиков на строительство жилых комплексов будут просубсидированы государством, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Сегодня на заседании в Минстрое определены первые низкомаржинальные проекты жилищного строительства, которым будет предоставлено проектное финансирование с господдержкой. Ими стали жилые комплексы "Наследие" во Владимире и "Локомотив" в городе Энгельсе Саратовской области" - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Проектное финансирование указанных проектов обеспечивают Сбербанк и Банк ДОМ.РФ. Общая сумма возмещения достигает почти 62 млн рублей за весь период строительства проектов, что составляет почти 10% от общей стоимости строительства этих объектов.

Как отметил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, это первая в России межведомственная комиссия, работа которой проходит полностью в электронном виде - от момента приема заявок до их рассмотрения и подтверждения.

"Онлайн-формат работы обеспечивает прозрачность и открытость работы комиссии и исключает прямой контакт членов комиссии с банками и застройщиками. Голосование по субсидированию проектов также проходит в режиме онлайн. По итогам голосования будет сформирован электронный протокол, который будет подписан мной с помощью электронной цифровой подписи", - сказал Стасишин, которого цитирует пресс-служба Минстроя.

Условия программы

Осенью 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам застройщиков. В 2021 году на финансирование программы выделено 6,2 млрд рублей, оператором выступает ДОМ.РФ. Ожидается, что реализация программы позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с низкими темпами ввода многоквартирных домов.

По условиям программы, кредитные организации - участники программы будут предоставлять проектное финансирование по льготной ставке застройщикам по объектам с низкой маржинальностью. Возмещение недополученных доходов будет осуществляться за счет бюджетных средств.

Планируемая стоимость строительства проекта в соответствии с проектной декларацией застройщика ограничена 500 млн рублей, однако, как сообщалось, этот критерий программы может быть пересмотрен. Строительство должно вестись в тех регионах, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года на 15 или более процентов ниже среднедушевых доходов в целом по России.

Как ранее поясняли в Минстрое России, в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования. Банки, как правило, дают проектное финансирование, если маржа составляет не менее 15%. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.