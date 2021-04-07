 
Модернизация

Воронежская горэлектросеть приступила к реализации инвестпрограммы 2021 года

Воронежская горэлектросеть приступила к реализации инвестпрограммы 2021 года

7 апреля 2021, 10:36
Рубрика: Модернизация
Метки: , РОССЕТИ ЦЕНТР, ВОРОНЕЖЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Воронежэнерго

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Специалисты АО «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС», с ноября 2019 года входит в периметр функциональной ответственности компании «Россети Центр») приступили к реализации инвестиционной программы 2021 года.

В рамках мероприятий по реконструкции существующих электрических сетей энергетики модернизируют более 50 км кабельных и воздушных линий 0,4-10 кВ, обеспечивающих энергоснабжение потребителей в городе Воронеже. Реализованные мероприятия инвестпрограммы не только повысят надежность и качество электроснабжения потребителей, но и повысят оперативность переключений в электрических сетях, что позволит сократить время перерывов электроснабжения при ликвидации технологических нарушений в работе энергооборудования.

В течение года специалисты ВГЭС обновят низковольтное и высоковольтное оборудование в 21 трансформаторной подстанции и распределительном пункте, расположенных во всех административных районах города, а также построят несколько новых трансформаторных подстанций с общей установленной мощностью трансформаторов более 3,1 МВА. Новые трансформаторные подстанции планируется расположить преимущественно в секторе индивидуальной жилой застройки. Речь идет, в первую очередь, об улицах Долинная и Газовая в Советском районе и улице Суворова в Железнодорожном районе Воронежа. Строительство трансформаторных подстанций разгрузит существующие сети электроснабжения, уменьшит протяженность ЛЭП, что, в свою очередь, положительно отразится на качестве энергоснабжения потребителей.

Работы, проводимые в рамках инвестиционной программы, также позволят выполнить технологическое присоединение новых потребителей на территории областного центра. В 2021 году специалисты Воронежской горэлектросети планируют подключить к электросетям города детский сад на 300 мест по ул. Артамонова 38/3, детский корпус БУЗ ВО ВОДКБ №1 по ул. Ломоносова 114 для оказания медицинской помощи по профилям «Онкология», «Гематология» и «ЛОР органов», несколько новых многоквартирных домов, а также увеличить до 2,95 МВт мощность водоподъемной станции № 9, расположенной в юго-восточной части города и обеспечивающей питьевой водой потребителей Левобережного района.

В общей сложности на реализацию инвестпрограммы в 2021 году будет направлено более 470 млн. рублей, что на 10% превышает объемы инвестиционных вложений прошлого года.

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Источник: Россети Центр Воронежэнерго

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