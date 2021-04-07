 
Контракты

За "долгострои" во Всеволожском районе возьмется Фонд защиты дольщиков

За долгострои во Всеволожском районе возьмется Фонд защиты дольщиков

7 апреля 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства займется завершением строительства нескольких многоквартирных домов во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает RosTender.info. Корпуса Д1, Д2, Д3 и Д4 с магазином розничной торговли расположены на землях ЗАО «Щеглово» на участке с кадастровым номером 47:07:0957004:256. Некоторое время стройка была заморожена, но по результатам технического обследования, проведенного в 2020 году, здания находятся в удовлетворительном состоянии.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области объявил тендер на услуги технического заказчика по завершению строительства четырех домов с магазином. На данные цели планируется направить 488,5 млн рублей. При этом из средств всероссийского Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства поступит 62% денег, из бюджета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области» – 38%. Заявки на участие в тендере принимают до 22 апреля, на следующий день планируют выбрать победителя.

Согласно материалам тендера, все дома насчитывают по 4 этажа. В трех из них – по 135 квартир, в одном – 64. В основном, это студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Подрядчику предстоит завершить строительные работы, заняться внутренней и внешней отделкой, подключить дома к инженерным коммуникациям. На выполнение работ ему отведут 22 месяца.

 

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Источник: РосТендер

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