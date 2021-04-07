24 марта 2021 года в Москве прошла XIII ежегодная конференция из цикла «Российская энергетика» газеты «Ведомости»: «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

Ниже представлены пресс-релизы по итогам мероприятия:

Павел Завальный: Мы обсуждаем детали развития электроэнергетики, а общей стратегии нет

Целевая функция российской электроэнергетики во все времена одна – это устойчивое развитие отрасли в интересах безопасного, надежного и качественного обеспечения электроэнергией потребителей – бюджетных, промышленных и населения, и по доступным ценам. Об этом заявил 24 марта 2021 года председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

Выступая на конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях», он напомнил слова Владимира Ленина: «Нельзя решать частные вопросы, не найдя ответ на главный, ибо каждый раз, когда вы будете пытаться это делать, будете натыкаться на нерешенность главного вопроса…».

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Электроэнергетика должна развиваться эволюционно на базе сформированного технологического базиса

Электроэнергетика должна развиваться эволюционно на базе сформированного технологического базиса. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак на сессии «Цифровые экосистемы в энергетике: курс на трансформацию» в рамках конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

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Российская электроэнергетика в последние годы сталкивается с беспрецедентным количеством изменений и вызовов

Российская электроэнергетика в последние годы сталкивается с беспрецедентным количеством изменений и вызовов, связанных как с естественной трансформацией отрасли, так и с внешними воздействиями. Об этом заявил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, выступая модератором конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

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Возобновляемую энергетику России поставили в условия «сдачи экзамена по нормам ГТО»

Возобновляемую энергетику России сегодня словно поставили в условия сдачи экзамена по нормам ГТO – выдержит ли отрасль очередную нагрузку, которая поэтапно растет. Об этом заявил Алексей Жихарев, директор Ассоциации Развития Возобновляемой Энергетики (АРВЭ), выступая на конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

Он отметил возросшие вдвое требования по локализации и новые требования по экспорту в условиях, когда стоимость программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 гг. некоторые федеральные министерства пытаются снизить вдвое.

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Особенности инвестиций в российскую электроэнергетику на рыночных условиях

На протяжении многих лет основой привлечения капитала в российскую генерацию являлись разнообразные механизмы гарантированного дохода (ДПМ ТЭС/ВИЭ, КОММод). Возможно ли в России привлечь капитал в электроэнергетическую отрасль на рыночных условиях? На этот вопрос 24 марта в ходе XIII ежегодной конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях» ответила Председатель наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии» Александра Панина.

Она подчеркнула, что является сторонником привлечения инвестиций в отрасль на рыночных основаниях. При этом инвесторы в электроэнергетику, прежде всего, смотрят на уровень цен, которые складываются на рынке, изучают процессуальную возможность гарантировать себе те условия, которые бы их устраивали. В том числе, потому что одной из особенностей инвестирования в отрасль является необходимость привлечения существенных средств, а для их возврата необходимо больше времени. К тому же, нет гарантий, что в период инвестиционного цикла правила игры на рынке не изменятся, в том числе в ценообразовании.

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Цифровая трансформация - не самоцель, а инструмент для повышения эффективности энергетики

Цифровая трансформация является не самоцелью, а инструментом для повышения эффективности работы существующих активов компаний энергетики. Об этом заявила Председатель Правления Ассоциации «Цифровая энергетика» Тамара Меребашвили на конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

По ее словам, естественным стимулом для реализации такой трансформации и эволюции энергетического рынка в целом, стала возросшая конкуренция не только между традиционными участниками рынка, но и с компаниями других отраслей — банками, сферой телекоммуникаций, производителями оборудования, ИТ-компаниями, автопромом.

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Перекрестное субсидирование перестало носить экстраординарный характер

При сокращении перекрестного субсидирования важно, чтобы тарифы на электроэнергию для населения оставались доступными. В ФАС России считают, что пока это явление – один из инструментов социальной политики, приносящий положительные результаты.

Проблемы перекрестного субсидирования (ПС) стали одной из центральных тем сессии «Российская электроэнергетика: траектория развития» в рамках конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

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1 сессия: «Российская электроэнергетика: траектория развития» - ссылка.

2 сессия «Углеродное регулирование: риски и возможности российского и мирового рынка» - ссылка.