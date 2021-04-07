«Россети Северный Кавказ» приступают к масштабной реконструкции подстанции 110 кВ «Южная» в городе Ставрополе.

Работы на объекте специалисты филиала "Ставропрльэнерго" проведут для выдачи необходимой мощности АО «Ставропольские городские электрические сети».

Потребность назрела в связи с активной застройкой жилого сектора и стремительным развитием инфраструктуры в самом крупном Юго-Западном районе краевой столицы. Уже сегодня здесь проживает одна треть населения города Ставрополя – это порядка 100 тысяч жителей. В связи с этим ежегодно растет нагрузка на сети. Увеличение мощности на реконструированном объекте решит данную проблему.

«Из основных объемов работ на подстанции 110 кВ «Южная» запланирована замена существующего трансформатора на более мощный – 40 МВА. Кроме того, на объекте специалисты установят секционный и элегазовый выключатели 110 кВ, ограничитель перенапряжений, разъединители и заземлители, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - По итогу выполненных мероприятий мощность объекта возрастет на 15 МВт».

Масштабный комплекс работ по реконструкции объекта повысит надежность энергоснабжения жителей Юго-Западного района краевого центра, расположенных на его территории торговых площадей, промышленных баз, а также медицинского учреждения.

На реализацию этого проекта, который компания планирует завершить в текущем году, будет направлено порядка 200 млн рублей.