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ИННОПРОМ в Ташкенте: успешный дебют

Сегодня завершилась первая международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая проходила в Ташкенте на площадке НВК «Узэкспоцентр». За три дня на выставке побывали более 10,000 посетителей из всех стран Центральной Азии. Более 1,000 компаний с узбекской стороны и более 300 компаний с Российской стороны приняли участие в выставке и деловой программе.

Новым эффективным форматом ИННОПРОМ стала площадка Российско-узбекского межрегионального форума: в выставке приняли участие 13 регионов России и 14 регионов Узбекистана.  Губернаторы и хокимы договорились развивать межрегиональные контакты в промежутке между ежегодными выставками.

Между российскими и узбекскими партнерами было подписано 21 соглашение на сумму 128 млн долл.  Более 50 российских экспонентов подтвердили интерес к участию в выставке в следующем году. 

Подписанные на ИННОПРОМ соглашения с узбекскими партнерами – это подтверждение наших динамично развивающихся торгово-экономических отношений с Узбекистаном. Уверен, что к следующей выставке будут сформированы новые и амбициозные проекты

- считает Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ.

Узбекско-российское экономическое партнерство может быть гораздо более масштабным и развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации. Направлений для сотрудничества с Узбекистаном великое множество. Как никогда ранее актуальными для наших стран становится цифровизация экономик, ускоренное внедрение высоких технологий и инноваций, укрепление промышленных связей и развитие международной кооперации. Мы предлагаем надежную систему государственной поддержки промышленного развития, предусматривающую ряд льгот и преимуществ, включая выдачу льготных кредитов

- сказал Сардор Умурзаков, заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Итоги выставки подтверждают верный выбор руководства Минпромторг РФ для проведения первого зарубежного ИННОПРОМ: Республика Узбекистан представляет огромный интерес для российский компаний, многие из которых нашли для себя партнеров.  Наш первый блин точно не вышел комом

- Антон Атрашкин, программный директор ИННОПРОМ.

 

Официальный сайт: http://tashkent.bigindustrialweek.com

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ

Главная промышленная выставка России - ИННОПРОМ – ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2010 г. Площадь выставки – 50 000 кв метров, она занимает 4 павильона Международного выставочного комплекса «Екатеринбург ЭКСПО».  Ежегодно в выставке принимают участие более 600 экспонентов, среди них крупнейшие компании мира Siemens, FANUC, Mazak, Rittal, KUKA, Yaskawa, Volvo, SAP, DassaultSystemes, а также ведущие российские производители Госкорпорация Ростех, Группа Синара, ЧТПЗ, Госкорпорация Росатом, УГМК, SOLLERS, KAMAЗ и др.  Выставку ежегодно посещают в среднем около 50 тысяч посетителей из 70 стран мира.

Основные разделы выставки: автоматизация и робототехника, машиностроение, металлообработка, аддитивные технологии, транспортное машиностроение, энергетика, медицинская техника.

Сайт выставки https://expo.innoprom.com


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Источник: Минпромторг России

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