Почти 100 км федеральных дорог отремонтируют на Ставрополье

В Ставропольском крае отремонтируют почти 100 км федеральных дорог, в том числе более 50 км - капитально. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ» в среду, 7 апреля. Работы ведутся на участках трасс Р-217 «Кавказ», Р-216 «Астрахань - Элиста - Ставрополь» и А-167 «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды».

В прошлом году на трассе Р-216 стартовал капремонт участков Дербетовка - Дивное и близ Светлограда. На первом объекте работы завершат в текущем году, а на втором - в 2022 году. На отрезках будут улучшены транспортно-эксплуатационные характеристики: в ходе ремонта специалисты усилят дорожную одежду, устроят укрепительные полосы, водопропускные трубы и элементы обустройства.

Кроме того, к концу текущего года на автодороге А-167 расширят до четырех полос движения 16-километровый участок Стародубское - Зеленокумск. Здесь усилят дорожную одежду, а в местах уширения - устроят новую. Также на объекте переустроят линии электроосвещения, заменят водопропускные трубы и элементы обустройства.

Ремонтные работы ведутся на пяти участках федеральных дорог на Ставрополье протяженностью более 45 км. Большую часть - 40 км - введут в эксплуатацию в этом году. Речь идет об участках рядом с г. Светлоград, близ х. Извещательный, на обходе с. Татарка, а также об отрезке Александрийская - Садовый в районе Минеральных Вод. В 2022 году завершат ремонт участка Садовый - Левокумка. В рамках ремонта дорожники заменят верхние слои одежды и элементы обустройства, нанесут термопластиковую разметку. Покрытие выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) толщиной 5 см.

Напомним, в прошлом году на Ставрополье отремонтировали более 30 км федеральных трасс.