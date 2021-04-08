 
Инвестиции (проекты)

В Крыму сформировали около 1 тыс. га земельных участков под строительство жилья

В Крыму сформировали около 1 тыс. га земельных участков под строительство жилья

8 апреля 2021, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
289

Власти Крыма сформировали порядка 1 тыс. га земельных участков в рамках национального проекта для строительства жилья, сообщил в четверг журналистам вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

"У нас сформировано порядка 1 тыс. га земельных участков для развития жилищного строительства со сроком реализации до 2030 года", - сказал Кабанов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На Воронцовском золоторудном месторождении построят корпус фильтрации отходов переработки руд 08.04.2021
На Воронцовском золоторудном месторождении построят корпус фильтрации отходов переработки руд
Более 16 млрд рублей направят на развитие Горьковской железной дороги в 2021 году 08.04.2021
Более 16 млрд рублей направят на развитие Горьковской железной дороги в 2021 году
Дорогу к новой ледовой арене в Новосибирске сдадут в будущем году 08.04.2021
Дорогу к новой ледовой арене в Новосибирске сдадут в будущем году
ВЭБ вместе с партнерами создадут горный курорт в Сочи 08.04.2021
ВЭБ вместе с партнерами создадут горный курорт в Сочи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Марпосадкабель в прямом эфире! RusCable Live
+