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В Самаре продолжат строительство Фрунзенского моста

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на строительство участка мостового перехода от улицы Фрунзе до улицы Шоссейная.

Новый шестиполосный мост через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал» строится как альтернатива обветшавшему Старому мосту, который не справляется с постоянно возрастающим автомобильным потоком. Фрунзенский мост обеспечит дополнительный выезд из города, свяжет Самарский и Куйбышевский районы, микрорайоны Южный город и Волгарь, а также улицы Фрунзе и Шоссейную.

В 2012 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на первый этап строительства перехода, включающий сооружение участка от улицы Фрунзе до улицы Шоссейная с транспортными развязками. Строительство началось в 2015 году, в 2019-ом по мосту было открыто частичное движение. В августе 2020 года Главгосэкспертиза выдала новое положительное заключение по проекту, куда были внесены изменения в связи с выявленными технологическими процессами, обновлением материалов инженерных изысканий и выходом новых законодательных и нормативных правовых актов.

В ходе текущей корректировки проектной документации пересмотрена система защитного покрытия опор моста, уточнены объем щебеночной подушки и проливки цементным раствором, а также объемы срубки голов свай, подферменников, гидроизоляции, каменной наброски и ростверка. Кроме того, добавлены решения по сопряжению шумозащитных экранов с мостом через озеро Банное и с путепроводом на съезде С-3 транспортной развязки на улицу Шоссейная, откорректированы сведения об объемах работ.

Для моста через озеро Банное изменили конструкцию лежня и состав слоев основания под покрытие проезжей части. Для путепровода на съезде С-3 скорректированы толщина гидроизоляционного покрытия и состав покрытия служебных проходов. Также в ходе корректировки пересмотрены данные по материалам, используемым при строительстве подпорных стен транспортной развязки в районе улицы Фрунзе.

Изменения внесены и в решения по переустройству инженерных коммуникаций и водопропускных труб, в решения по водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, системам связи и сигнализации и в другие разделы проектной документации.

Длина Фрунзенского моста, как и планировалось, составит 666,63 м.

Корректировку проекта выполнил генпроектировщик - АО «Стройтрансгаз». Застройщик объекта - Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Фото: progorodsamara.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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