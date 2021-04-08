ООО «ИНСТА» – современное предприятие, специализирующееся на разработке и серийном производстве полимерных высоковольтных изоляторов и изолирующих конструкций для воздушных линий электропередачи и подстанций.

Вся продукция производится на высокопроизводительных литьевых инжекционных машинах по технологии изготовления полимерных изоляторов третьего поколения. Изоляторы проходят обязательную проверку на соответствие требованиям нормативных технических документов в собственном испытательном центре.

После проведённой экспертизы в «Трансэнерго» – филиале ОАО «РЖД» дирекциям по энергообеспечению, филиалам и подразделениям ОАО «РЖД», строительно-монтажным организациям разрешено применение опорных стержневых полимерных изоляторов наружной установки на напряжение от 10 до 220 кВ производства ООО «ИНСТА» в энергетическом комплексе ОАО «РЖД».