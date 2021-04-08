В Лоухском районе произошла крупная кража. С резервной ЛЭП на местном предприятии украли 2 250 метров провода и специальные устройства для подвешивания и изоляции кабелей. Общую сумму ущерба оценили в более чем 382 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Во время расследования сотрудникам уголовного розыска поступила наводка на подозреваемого. В краже заподозрили 50-летнего местного жителя. Догадка подтвердилась. При обыске у мужчины нашли и изъяли похищенное имущество. Сельчанин признался, что планировал продать украденное, но не успел.

Теперь мужчину будут судить за кражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее трое жителей Пряжинского района оставили без интернета целый поселок. Они украли 24 километра кабеля на сумму свыше 300 тысяч рублей.