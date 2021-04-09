На траулер "Капитан Соколов" затянут 150 км кабеля

Корабелы завода "Северная верфь" завершают подготовку к затяжке магистрального кабеля на головной траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Соколов". В течение 2,5 месяцев планируется уложить около 150 км кабельных трасс, сообщили Sudostroenie.info 9 апреля в пресс-службе предприятия.

По данным верфи, в настоящее время на судне завершается грунтовка помещений, устанавливаются судовая изоляция и приварное насыщение. Продолжается погрузка рыбофабрики. В ее состав входят ленточные конвейеры, рыбообрабатывающие, сортировочные и упаковочные машины, морозильные камеры, бункеры, транспортеры, станции взвешивания. Все крупное оборудование уже находится на траулере на штатных местах. В июле на "Капитане Соколове" начнут установку камбузного оборудования.



Продолжается строительство первого серийного траулера проекта 170701 "Капитан Геллер" (судно было спущено на воду 30 марта 2021 года). На траулере уже установлено основное механическое, палубно-промысловое и рефрижераторное оборудование, ведутся внутренние достроечные работы. Начинается монтаж палубных кранов.



На втором серийном траулере проекта 170701 "Капитан Осташков" завершена погрузка основного габаритного механического оборудования в машинное отделение – главного двигателя, редуктора и прочего оборудования. В ближайшую неделю на судно будут установлены дизель-генераторы. На завод уже доставлена рыбомучная установка. В настоящее время корабелы заканчивают формирование кормы, заводят в корпус дейдвудную трубу и ведут подготовку к монтажу винто-рулевого комплекса, приступают к строительству надстройки.



В рамках строительства серии траулеров проекта 170701 из десяти единиц по программе инвестиционных квот завод "Северная верфь", проектанты и заказчик – Группа "Норебо" активно взаимодействуют по реализации строительства, вносят корректировки в проект для более удобного размещения оборудования.



По словам гендиректора Северной верфи Игоря Орлова, большая серия судов для холдинга "Норебо" дает возможность на первой паре траулеров максимально выявить узкие места, исправить ряд недоработок проекта и усовершенствовать технологию отдельных заводских операций для достижения оптимального результата.



В свою очередь технический директор Управляющей компании "Норебо" Павел Косолапов отмечает, что, например, четвертый траулер серии – "Капитан Брейхман" – построят значительно быстрее за счет того, что изменены требования к секционной сборке: "Документация уже откорректирована, и с четвертого заказа секции будут сдаваться с полным насыщением, чтобы потом, когда они уже объединены в блоки, не устанавливать это насыщение в менее комфортном, ограниченном для маневра пространстве".



Морозильные траулеры-процессоры проекта 170701 предназначены для работы в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Проект характеризуется повышенными мореходными качествами и энергоэффективностью. Объектами промысла на севере Атлантики станут треска, пикша, на Дальнем Востоке – сельдь, минтай, другие морские биоресурсы. Фабрика по переработке рыбы будет выпускать большой ассортимент рыбопродукции, включая разные виды рыбного филе, консервы из печени трески. Образующиеся отходы переработают в рыбную муку.



Морозильный траулер-процессор проекта 170701 – справка

Разработчик проекта – "Наутик Рус"

Максимальная (габаритная) длина – 81,6 м

Ширина – 16 м

Скорость – 15 узлов

Водоизмещение – 5500 тонн

Мощность главного двигателя – 6,2 МВт



Фото: Sudostroenie.info