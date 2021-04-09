Министерство инфраструктуры Словении (Slovenian Ministry of Infrastructure) начало публичные консультации по проекту национальной стратегии по реструктуризации угольных регионов страны, в рамках которой предлагается поэтапно отказаться от использования угля с 2033 г. Согласно двум альтернативным сценариям, представленным в стратегии, полностью отказаться от использования угля планируется к 2038 г., после погашения инвестиционного кредита, полученного на строительство энергоблока № 6 угольной ТЭС Шоштань (Šoštanj), или к 2042 г., что приведет к значительному снижению уровня загрязнения окружающей среды и позволит Словении выполнить свои климатические обязательства.

Согласно национальному энергетическому и климатическому плану (National Energy and Climate Plan, NECP) использование угля должно сократиться на 30% уже к 2030 г. В настоящее время в Словении остаются действующими две электростанции на буром угле: ТЭС Шоштань мощностью 884 МВт и ТЭЦ Любляна (Ljubljana) мощностью 123 МВт. Также в стране остается в эксплуатации единственная шахта по добыче бурого угля Веленье (Velenje), которая связана контрактными обязательствами на поставку угля для ТЭС Шоштань на период до 2054 г

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