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В Новокузнецке будут судить местного жителя, оставившего без Интернета 32 многоквартирных дома

В Новокузнецке будут судить местного жителя, оставившего без Интернета 32 многоквартирных дома

9 апреля 2021, 15:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: 42.мвд.рф

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Следователем отдела полиции «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В полицию Новокузнецка в период с ноября 2020 г. по январь 2021 г. от сотрудников службы безопасности крупного интернет-провайдера поступило 32 заявления о хищении интернет-кабеля из чердачных помещений многоквартирных жилых домов. Ущерб, причиненный организации, составил более 320 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что в ночное время поднимался на крыши по пожарным лестницам, а затем проникал в чердачные помещения, где совершал кражи. Похищенный кабель злоумышленник обжигал и сдавал в пункт приема металла, вырученные деньги тратил.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.

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Источник: 42.мвд.рф

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