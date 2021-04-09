Следователем отдела полиции «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В полицию Новокузнецка в период с ноября 2020 г. по январь 2021 г. от сотрудников службы безопасности крупного интернет-провайдера поступило 32 заявления о хищении интернет-кабеля из чердачных помещений многоквартирных жилых домов. Ущерб, причиненный организации, составил более 320 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что в ночное время поднимался на крыши по пожарным лестницам, а затем проникал в чердачные помещения, где совершал кражи. Похищенный кабель злоумышленник обжигал и сдавал в пункт приема металла, вырученные деньги тратил.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.