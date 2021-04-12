12 апреля 1961 года – важнейшая дата для всего мирового сообщества. В этот день Юрий Гагарин совершил первый полет на околоземную орбиту. Его полет дал старт началу новой эры покорения Вселенной, предопределил развитие мировой космонавтики и космической индустрии.

Для саратовцев День космонавтики знаменателен вдвойне. В Саратове Юрий Гагарин учился в техникуме, который сегодня носит его имя. Здесь он впервые поднялся в небо. В Саратовской области приземлилась капсула первого космонавта после завершения его легендарного полета. Для жителей региона все, что связано с именем Гагарина - особый повод для гордости.

День космонавтики стал особым праздником и для энергетиков филиала «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети». Компания принимает участие в реализации первого этапа уникального проекта по созданию Парка покорителей космоса, строящегося на месте приземления Юрия Гагарина вблизи с. Смеловка Энгельсского района Саратовской области. Специалисты компании обеспечили электроэнергией Парк, который станет многофункциональным мемориально-образовательным комплексом под открытым небом. Проект строительства рассчитан до 2027 года.

Ранее для электроснабжения Парка энергетики предоставили порядка 140 кВт электрической мощности от подстанций (ПС) 110/6 кВ «Южная-4» и 35/6 кВ «Узморье». Также были установлены две комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами 2х25 кВА и 2х160 кВА. Смонтированы 4 цифровых прибора учета с дистанционной передачей данных. Для повышения надежности построена новая воздушная линия электропередачи 6 кВ с использованием самонесущего изолированного провода. На ПС «Южная-4» проведена реконструкция ячейки, установлен новый вакуумный выключатель, обеспечена работа системы микропроцессорной релейной защиты и трансформатор тока.

В конце марта специалисты «Россети Волга» завершили работы по технологическому присоединению ряда объектов инфраструктуры Парка – павильонов велопроката и системы освещения велодорожек, установленной АО «Облкоммунэнерго». Объекты запитаны от подстанций 110/6 кВ «Орошение-2» и 35/6 кВ «Узморье», предоставлено 152 кВт электрической мощности. Энергетики установили вакуумный выключатель, микропроцессорную релейную защиту и трансформаторы тока, реконструировали и построили несколько километров воздушных и кабельных линий электропередачи. Для автоматического секционирования линий электропередачи установлены 8 реклоузеров отечественного производства.

26-метровое антенно-мачтовое сооружение на территории Парка, обеспеченное электроэнергией «Россети Волга», позволило четырем крупнейшим операторам сотовой связи разместить базовые станции для обеспечения устойчивой интернет- и телефонной связи.