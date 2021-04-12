 
Контракты

Лыжероллерная база в Муравленко обойдется в полмиллиарда рублей

Лыжероллерная база в Муравленко обойдется в полмиллиарда рублей

12 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа вскоре начнется строительство стадиона с лыжероллерной трассой, сообщает RosTender.info.

Администрация города объявила тендер на выполнение работ по созданию современной лыжной базы. Стоимость работ оценивается в 505,6 млн рублей. Средства будут выделены в рамках муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» и регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Как следует из материалов тендера, лыжная база по проекту состоит из стадиона и лыжероллерной трассы. Здание стадиона будет капитальным с индивидуальным тепловым пунктом, лыжероллерную трассу оборудуют видеонаблюдением и освещением. Как ожидается, базу введут в строй к началу декабря 2023 года. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 6 мая, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.

 

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Источник: РосТендер

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