Лыжероллерная база в Муравленко обойдется в полмиллиарда рублей

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа вскоре начнется строительство стадиона с лыжероллерной трассой, сообщает RosTender.info.

Администрация города объявила тендер на выполнение работ по созданию современной лыжной базы. Стоимость работ оценивается в 505,6 млн рублей. Средства будут выделены в рамках муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» и регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Как следует из материалов тендера, лыжная база по проекту состоит из стадиона и лыжероллерной трассы. Здание стадиона будет капитальным с индивидуальным тепловым пунктом, лыжероллерную трассу оборудуют видеонаблюдением и освещением. Как ожидается, базу введут в строй к началу декабря 2023 года. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 6 мая, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.



