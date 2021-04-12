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Новую радиолокационную вышку для аэропорта Внуково построит "Ферро-строй"

Новую радиолокационную вышку для аэропорта Внуково построит Ферро-строй

12 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ria.ru

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Компания "Ферро-строй" выиграла тендер на строительство 90- метровой радиолокационной вышки в новой Москве, которая должна позволить решить проблемы с вводом в эксплуатацию корпусов жилого комплекса "Филатов луг" рядом с аэропортом Внуково.

Как указывается в сообщении компании, стоимость контракта на поставку комплекта металлоконструкций и сооружения из них вышки аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) на территории радиолокационного поста (РЛП) "Зимёнки" в Сосенском поселении составляет 60 миллионов рублей. Заказчик строительства - Госкорпорация по ОрВД. Ввод вышки в эксплуатацию намечен на 1 августа.

Новый радиолокационный комплекс должен обеспечить безопасность полетов в зоне аэропорта Внуково и разрешить продолжающийся уже несколько лет конфликт между девелопером жилого комплекса "Филатов луг" компании "Инград" и Росавиацией, не позволяющий сдать уже построенные дома в эксплуатацию.

Структура застройщика с 2019 года оспаривает решение Росавиации об аннулировании согласования строительства жилого комплекса рядом с аэропортом Внуково. Разрешение на строительство девелопер получил в 2017 году, первоначально оно было согласовано с Росавиацией. Затем Росавиация стала возражать против строительства жилья, заявляя, что положительное заключение было выдано без оценки возможного влияния объекта на работу средств радиотехнического обеспечения полетов аэропорта Внуково. Новый радиолокатор, согласно заявлению департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса, должен решить спорную ситуацию.

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Источник: ria.ru

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