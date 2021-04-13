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Под Магаданом начинают строить мусорообрабатывающий комплекс

Под Магаданом начинают строить мусорообрабатывающий комплекс

13 апреля 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В Магаданской область вскоре начнется создание современного комплекса, который будет принимать и сортировать отходы из Магадана и поселка Ола, сообщает RosTender.info.

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области объявило тендер на строительство комплекса по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов между Магаданом и поселком Ола. Максимальная цена контракта с подрядчиком установлена на уровне 2 млрд 700 млн рублей. Работа исполнителя будет оплачена из средств особой экономической зоны в Магаданской области, а также из областного и федерального бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 5 мая.

Как отмечается в материалах тендера, подрядчик должен будет предусмотреть поэтапное строительство мусороперерабатывающего комплекса. Состав этапов он должен будет согласовать с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики и Министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области

Комплекс построят на участке размером 49,6 га. Еще 3,57 га выделили под будущую подъездную дорогу. Мощность комплекса по проекту составит не менее 89,5 тыс. тонн в год отходов, мощность по утилизации - 13,4 тыс. тонн в год. Комплекс будет складировать, сортировать, уплотнять и утилизировать твердые бытовые и строительные отходы. В частности, здесь займутся сбором стекла, картона, пластика и другого мусора, поддающегося переработке. Остальное собираются обезвреживать и вывозить на существующий полигон ТБО.

В состав комплекса войдут: котельная, гараж для техники, операторская, административно-бытовой корпус, модули по разгрузке, сортировке, опрессовке отходов, модуль для вторичной переработки и компостированию отходов, весы с навесом. Комплекс оснастят измерительным и конвейерным оборудованием, разрывателем пакетов, барабанным сепаратором, прессовальным оборудованием, устройством радиационного контроля, дезинфекционным барьером и т.д. Также он будет включать основной и резервные полигоны для складирования отходов.

 

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Источник: РосТендер

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