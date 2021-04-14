Фотовыставка «Промышленность Москвы – космосу!»

ГК «Москабельмет» участвует в фотовыставке «Промышленность Москвы – космосу!», посвященной 60-летию первого пилотируемого полета в космос. Экспозиция развернута на двух площадках – на Гоголевском и Цветном бульварах. Выставка продлится до 29 апреля.

В богатой и долгой истории ГК «Москабельмет» много эпизодов сотрудничества с космической отраслью. Ведь там, где речь идет о стратегически важных и сложных технических объектах, все должно быть тщательно выверено, безупречно с точки зрения качества и сроков исполнения. Поэтому подрядчиками, исполнителями и поставщиками становятся только проверенные компании, которым можно безоговорочно доверять.

В рамках фотовыставки рассказывается о поставках кабельной продукции от ГК «Москабельмет» на космодромы «Плесецк» и «Восточный». Речь идет о силовых кабелях от предприятия «Завод Москабель» и волоконно-оптических кабелях от «Москабель-Фуджикура». Совокупный объем поставок составил порядка 40 километров продукции.

История космодрома «Плесецк», расположенного в Архангельской области, ведется с 1957 года. Он был основан как первая отечественная ракетная база. Запуск первого космического аппарата, «Космос-112», здесь произошел 17 марта 1966 года. Вплоть до настоящего времени со стартовых площадок космодрома проведено свыше 1600 пусков ракет-носителей, выведены на околоземные орбиты около 2100 космических аппаратов, испытаны и приняты в эксплуатацию десятки типов космических аппаратов и ракет-носителей. Предприятия «Москабельмет» поставили кабельную продукцию на космодром в 2017 году.

Космодром «Восточный», расположенный в Амурской области, еще молодой –его строительство началось в 2011 году. 28 апреля 2016-го здесь состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли. Свою продукцию на «Восточный» «Москабельмет» поставил в 2020 году. Если вы интересуетесь космонавтикой и особенно развитием космической отрасли в России, обязательно приходите на выставку «Промышленность Москвы – космосу!». Вы узнаете много нового о вкладе московских промышленных предприятий в развитие космической отрасли.

«60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим событием стояла не одна тысяча людей, в том числе и промышленников: инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта. Выставку мы решили посвятить именно им. Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагаются свыше 40 предприятий отрасли. В рамках проекта горожане и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории и современности отрасли», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Проект подготовлен Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

На сайте «Комсомольской правды» запущен тематический раздел, полностью посвященный выставке: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/mospromkosmos/