Для ТОР "Надеждинская" в Приморье построят станцию очистки воды

В Приморском крае продолжается развитие инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Надеждинская», сообщает RosTender.info.

ГУП «Приморский водоканал» объявил тендер на строительство объекта системы водоснабжения. Стоимость работ оценивается в 713,6 млн рублей, средства поступят из бюджета края. Заявки на участие в тендере принимают до 29 апреля, в этот же день подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, создание станции очистки воды входит в 9 пусковой комплекс второго этапа строительства объектов обеспечения водоснабжения Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения. Она будет, в частности, снабжать чистой водой предприятия ТОР «Надеждинская». Проектная производительность станции составит 250 тыс. кубометров воды в сутки.

Победитель тендера выполнит первый этап строительства первой очереди, после его завершения станция сможет давать 30 тыс. кубометров воды сутки. Работы предполагается завершить к 10 ноября 2022 года. Будет построено здание станции водоочистки, хлораторная, здание администрации и гараж.

Территория опережающего развития «Надеждинская» создана в 2015 году. Она специализируется на логистике, легкой и пищевой промышленности, сборочном производстве и переработке минерального сырья. По данным на 2020 год, 62 резидента ТОР реализовали проекты общей стоимостью более 50 млрд рублей.



