Производитель кабелей, сетевых кондиционеров и аудиофильских аксессуаров Transparent Audio запустил онлайн-помощник по подбору продуктов System Explorer. Суть этого интегрированного с сайтом компании инструмента заключается в удобной, продуманной навигации по каталогу продуктов.

Через специальный раздел сайта, который и называется «System Explorer», пользователю предлагается выбрать «свою систему», то есть выбрать уровень имеющегося (или будущего) сетапа: базовый, базовый продвинутый, улучшенный, улучшенный продвинутый, премиальный, премиальный продвинутый, аудиофильский или аудиофильский продвинутый.

Выбрав наиболее подходящий вариант, пользователь сможет ознакомиться с рекомендуемыми аксессуарами, включая кабели всех видов, сетевые кондиционеры и другие полезные продукты.

К примеру, для системы базового продвинутого уровня Transparent Audio предложила линейку продуктов категории «Engaging»: это различные кабели и аксессуары ценой до 350 долларов США (за исключением кондиционера Powerbank 6, который стоит на американском рынке около 700 долларов).

В любом случае, окончательное решение останется за пользователем — компания лишь рекомендует подходящие продукты. Поэтому можно уложиться и в пару сотен долларов.

Как можно догадаться, для топовых аудиофильских систем System Explorer предложит гораздо более дорогие кабели и аксессуары, цены которых доходят до нескольких десятков тысяч долларов.

Как объяснили в Transparent Audio, ее новый инструмент — это самый правильный способ выбирать кабели и аксессуары для музыкальных систем. По словам представителей компании, смысл в том, чтобы любой меломан и аудиофил потратил на кабели и питание столько денег, сколько «заслуживает» его сетап. Если верить Transparent, правильно подобранные кабели — это залог слаженной работы системы и, соотвественно, оптимального звучания.