Юрий Чайка и Роман Левченко обсудили развитие отрасли СКФО

Полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка и и.о. гендиректора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко обсудили приоритетные направления развития электросетевого комплекса макрорегиона.

Встреча состоялась сегодня в Пятигорске. Роман Левченко сообщил Полпреду о мероприятиях, которые компания планирует выполнить для повышения доступности сетевой инфраструктуры с учетом растущих потребностей активно развивающейся экономики СКФО. Руководитель сетевой компании также рассказал о ходе реализации программ повышения надежности и снижения потерь, которые «Россети» реализуют во всех субъектах Северного Кавказа.



Особое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению мероприятий по консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых организаций республик СКФО. Напомним, мероприятия по консолидации сторонних сетей на базе Группы компаний «Россети» проводятся в рамках стратегии развития электросетевого комплекса РФ и утверждены Правительством страны в соответствии с поручениями Президента России В. В. Путина.



Юрий Чайка отметил активное участие «Россетей» в развитии электросетевого комплекса Северного Кавказа и важность скорейшей успешной реализации комплекса мер, которые инициирует энергокомпания для повышения надежности энергоснабжения жителей макрорегиона.