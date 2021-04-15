Филиал "Россети Центр Орелэнерго" в 2021 году направит более 511 млн рублей на реализацию инвестпрограммы в регионе. Энергетики планируют вложить эти средства в мероприятия, направленные на обеспечение технологического присоединения потребителей, реконструкцию подстанций и линий электропередачи, повышение антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики, сокращение потерь, а также на реализацию высокотехнологичных проектов.

В 2021 году будет построено и реконструировано 66 км воздушных линий электропередачи, увеличена на 2 МВА мощность трансформаторных пунктов, модернизированы подстанции 35-110 кВ, обеспечено технологическое присоединение к сетям компании новых потребителей.

Также будет реализован проект по модернизации воздушной линии 0,4 кВ от подстанции 110/10 кВ «Пищевая» с установкой накопителя электрической энергии в д. Нижняя Лужна. Это позволит улучшить качество и надежность энергоснабжения жителей улиц Береговая, Весёлая, Полевая и Луговая, и обеспечит необходимый уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления.

Значительная часть от общего объема инвестиций будет направлена на внедрение высокотехнологичного оборудования в сетевой комплекс. В этом году будут продолжены работы по созданию распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ в Орловском районе электрических сетей. Это подразумевает установку 29 реклоузеров, 59 моторных разъединителей, 35 индикаторов короткого замыкания, 59 пунктов коммерческого учета.

«Все эти элементы распределительной автоматизации призваны сделать энергоснабжение потребителей надежным, а также повысить управляемость сети и скорость реагирования персонала на нештатные ситуации», - отметил заместитель генерального директора-директора филиала «Россети Центр Орелэнерго» Сергей Алешин.

Также модернизация пройдет на подстанциях Орловского района: 35/10 кВ «Бакланово», 35/10 кВ «Шепино», 35/10 кВ «Путимец» с монтажом оборудования систем телемеханики. Это позволит повысить наблюдаемость подстанций и незамедлительно реагировать на отклонения от нормального режима работы оборудования, а также повысить надежность энергоснабжения ряда социально значимых объектов: 5-ти школ, 2-х детских садов и одной котельной станции.

Филиал "Россети Центр Орелэнерго" работает на территории Орловской области площадью 24,7 тыс. кв. км с численностью населения более 730 тыс. человек. Общая протяженность линий электропередачи предприятия составляет 26,5 тыс. км и включает в себя 147 ПС-35-110 кВ общей мощностью 1911,4 МВА, 5866 ТП/РП 6-10/0,4 кВ мощностью 923,66 МВА.