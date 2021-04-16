В Красноярске объявили конкурс на поиск подрядчика для строительства новой дороги в сторону Элиты. Тендер на 540 миллионов рублей появился на сайте госзакупок. Заявки принимают в течение месяца — до 15 мая.

Всего планируется обновить и расширить восемь километров дороги от остановки «Мясокомбинат» в Красноярске до перекрестка в районе станции Минино в граничащем с городом Емельяновском районе. Дорогу расширят с двух до четырех полос, сделают удобные съезды и развилки. Это положит конец вечным пробкам на этом направлении, особенно в дачный сезон, считает министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

— Сейчас дорога Красноярск — Элита имеет параметры третьей технической категории и уже не справляется с имеющейся интенсивностью движения. Трафик — 4 тысячи авто в сутки: Калинина давно стала магистральной четырехполосной улицей общегородского значения, плюс летом на этом участке к дачникам присоединяются жители спального района Мясокомбината, для обгона автомобилям приходится выезжать на встречку, происходят ДТП. Проект позволит сократить их уровень и сделать движение более безопасным, — объяснял у себя в Instagram министр.

После реконструкции дорога на Элиту будет готова пропустить в сутки до 20 тысяч автомобилей. Для безопасности на протяжении всей трассы будут организованы шесть разворотных петлей, которые позволят выполнять левые повороты без пересечения встречного потока автомобилей.

В краевом управлении дорог NGS24.RU сообщили, что это — первый этап строительства дороги, его закончат за два сезона в 2022 году. Сроков окончания всей реконструкции пока не озвучивают.

— Процесс реконструкции автомобильной дороги Красноярск — Элита будет выполняться в четыре этапа. Предусмотрена возможность строительства объекта по этапам в независимости от их очередности. В 2021 году начнется выполнение работ первого этапа: устройство транспортной развязки на 7-м км автодороги, — говорят в Крудоре.

В первую очередь дорожники планируют построить развязку с разворотными съездами в районе Т-образного перекрестка — именно на этот этап выделены 540 миллионов рублей.

Второй этап — выполнение примыкания трассы к улично-дорожной сети Красноярска в районе остановки «Мясокомбинат». Планируется сместить ось проектируемой дороги «относительно оси существующей автодороги». А также построить «искусственное водопропускное сооружение» параллельно мосту через Бугач.

На третьем и четвертом этапах реконструкция предстоит прямому участку в примерных границах с 3-го по 7-й километр. Здесь запроектированы переходно-скоростные полосы для выезда автомобилей с примыканий в основной поток и разворотные съезды в центре участка.

Фото: Артём Ленц / NGS24.RU