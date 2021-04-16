15 апреля состоялось торжественное вручение наград победителям премии Quality Innovation Award 2020, в число которых вошли две инновационных разработки НИУ «МЭИ»: кинетический накопитель энергии — новый экологически чистый способ экономии энергии, повышающий эффективность хранения энергии до уровня современных аккумуляторных батарей, а также совместное изобретение вуза и компании BMPower — сверхлегкая энергосистема с нулевым уровнем выбросов токсичных веществ для легкого воздушного и наземного транспорта, робототехнических устройств.

Торжественное награждение победителей прошло в Сербии при поддержке Сербской ассоциации качества (SRMEK). Всего в конкурсе участвовало 416 инноваций в 8 номинациях, 25 лучших были отмечены наградами и призами.

По предложению Всероссийской Организации Качества (ВОК), которая является одним из соучредителей конкурса, итоговая конференция и вручение наград Quality Innovation Award будут впервые проводиться в России на площадке Национального исследовательского университета «МЭИ» в 2022 году.

«НИУ «МЭИ» станет первым российским вузом, который проведет 15 международные соревнования по качеству инноваций. Для нас это большая честь. Конкурс задает высочайшие профессиональные стандарты и предъявляет серьезные требования к участникам, что дает возможность находить инновационные разработки, которые отвечают критериям новизны, возможности практического применения и эффективности», — отмечает ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Премия Quality Innovation Award — международный конкурс качества инноваций, который был организован Финской ассоциацией качества и национальными организациями качества из Венгрии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, России, Сербии, Чехии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и некоторых других стран. Россию на этом конкурсе представляет Всероссийская Организация Качества.

Победители премии традиционно проходят строгую оценку проектов, основанную на их новизне, удобстве использования, обучении, ориентации на клиента и эффективности. Методика оценки согласована с международно принятыми подходами по оценке инноваций («Руководство Осло» 2018 года), а также инновационной моделью и логикой оценки RADAR Европейского Фонда Менеджмента Качества (EFQM).

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 600 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ "МЭИ" в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).