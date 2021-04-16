 
Контракты

В Шахтах найдут нового подрядчика для реконструкции стадиона "Шахтер"

В Шахтах найдут нового подрядчика для реконструкции стадиона Шахтер

16 апреля 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Шахты Ростовской области вскоре возобновится реконструкция стадиона «Шахтер», которую с перерывами ведут уже более 10 лет, сообщает RosTender.info.

Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для продолжения модернизации стадиона. Максимальная цена контракта с победителем составляет 689,6 млн рублей, деньги поступят из областного и местного бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 23 апреля, в этот же день подведут итоги закупки.

Известно, что реконструкция стадиона ведется с конца «нулевых» с постоянными остановками из-за нехватки финансирования и других причин. В прошлом году администрация города разорвала контракт с очередным подрядчиком – компанией ООО «Страт». Согласно документации тендера, новый подрядчик должен будет завершить строительство западной, южной и восточной трибун, подготовить и оборудовать системой дренажа и поверхностного водоотвода футбольное поле, установить на нем электронное табло и другой спортивный инвентарь.

Также планируется построить 5 контрольно-пропускных пунктов, в том числе 2 для транспорта, смонтировать платежно-пропускную систему, провести инженерные сети, ливневую канализацию и освещение. На финальном этапе рабочие благоустроят и озеленят территорию стадиона, установят ограждение спортивного ядра. Как ожидается, работы должны завершиться к концу ноября 2022 года.
Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Шахтыстройзаказчик».

 

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Источник: РосТендер

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