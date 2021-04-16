В филиале ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» стартовала ремонтная кампания – массовые работы по ремонту и техническому обслуживанию энергообъектов. Свыше 840 млн рублей будет направлено компанией на подготовку электросетевого комплекса «Россети Волга» на территории Саратовской области к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

Энергетикам предстоит отремонтировать почти 900 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-10 кВ и 660 км – ВЛ 35-110 кВ. В течение ближайших 6 месяцев будет заменено 3,5 тыс. опор, более 252 км провода, 3,4 км грозотроса и свыше 22 тыс. линейных изоляторов.

Капитальный ремонт оборудования напряжением 35-110 кВ намечен на 214 подстанциях. Будет заменено 38 вводов и 379 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ. В сегменте распределительных сетей 0,4-10 кВ предусмотрен ремонт 946 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 353 трансформаторов ТМ 6-10/0,4кВ. С целью предотвращения поражения птиц электрическим током планируется установить порядка тысячи птицезащитных устройств.

Важнейшим направлением работы филиала «Саратовские РС» в 2021 году остается расчистка просек ЛЭП от древесно-кустарниковой поросли. Для предотвращения временных нарушений электроснабжения, вызванных падением деревьев или веток на провода ВЛ, а также низовыми пожарами, энергетики расчистят более 1 тыс. га трасс ВЛ и выполнят опиловку порядка 1,3 тыс. деревьев.

Ремонтная программа филиала 2021 года предусматривает все необходимые мероприятия, которые обеспечат поддержание высокого уровня надежности работы электросетевого комплекса Саратовской области.