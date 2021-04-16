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"Русал" завершил покупку активов Aluminium Rheinfelden в Германии

Русал завершил покупку активов Aluminium Rheinfelden в Германии

16 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: АЛЮМИНИЙ, РУСАЛ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ТАСС

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"Русал" завершил покупку активов алюминиевого производителя Aluminium Rheinfelden в Германии, говорится в сообщении компании. "Русал" объявляет о приобретении активов Aluminium Rheinfelden Group. Сделка получила одобрение Федерального антимонопольного ведомства и Федерального министерства экономики и энергетики Германии", - сказано в сообщении.

Сделка позволит укрепить позиции "Русала" как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли, отметила компания.

"В результате сделки предприятие продолжит свою бесперебойную работу, а более двухсот высококвалифицированных сотрудников сохранят рабочие места. Генеральным директором Aluminium Rheinfelden назначен Эрик Мартине. Также он возглавляет автомобильный и транспортный секторы "Русала", - добавили в компании.

Ранее "Русал" сообщал, что в рамках долгосрочной стратегии развития планирует увеличить производство сплавов Aluminium Rheinfelden до 30 тыс. т в год. Глава "Русала" Евгений Никитин в интервью ТАСС отмечал, что компания получила одобрение антимонопольного органа Германии на покупку активов Aluminium Rheinfelden, но ждет оставшихся согласований для финализации сделки.

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Источник: ТАСС

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