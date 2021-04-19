В Анадыре начнется строительство новой школы на улице Чукотской

В Анадыре (Чукотский автономный округ) этой весной начнут строительство новой школы на 504 ученика, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства Чукотского автономного округа (ЧАО) объявило тендер по выбору подрядчика. Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 1 млрд 433 млн рублей. Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 27 апреля, в этот же день конкурсная комиссия подведет итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, проект школы был подготовлен еще в 2018 году компанией «Инстройпроект». Образовательное учреждение решено построить по адресу: улица Чукотская, 1. Школа площадью 7,9 тыс. кв. метров сможет вместить 504 ученика и 95 человека персонала.

По проекту планируется возвести 2 отдельно стоящих здания: трехэтажный учебный и двухэтажный спортивный корпуса. Между собой их соединят отапливаемым переходом. Кроме того, во дворе школы будет находиться хозяйственно - бытовое здание, утепленный павильон и блок-контейнер с дизель-генераторной установкой. Как ожидается, подрядчик сдаст объект в конце 2023 года.

Образовательное учреждение будет рассчитано на совместное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья (на креслах-колясках, слабовидящих и слабослышащих) и здоровых детей. При входе в школу предусмотрен пандус, будут соблюдены другие необходимые для этого условия. Деньги на строительство школы выделены из окружного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа».

