Строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга в течение трех лет. На реализацию проекта будут выделены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва-Казань, и более того - продлить ее до Екатеринбурга, завершить этот проект за три года", - сказал он. "Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва - Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала", - добавил глава государства.

По словам Путина, связать конечные точки скоростными трассами недостаточно. "Что толку, если в жизни людей в небольшом населенном пункте, в городе ничего от этого не изменится, только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили? Опорная инфраструктура должна, безусловно, тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит, чтобы от нее шла так называемая современная региональная сеть", - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что правительство РФ в этом году может рассмотреть возможность строительства новой платной трассы от Казани до Екатеринбурга раньше запланированного 2030 года и рассматривает разные варианты финансирования проекта. Предполагается, что новая автодорога станет продолжением платной трассы Москва - Казань, движение по которой будет открыто в 2024 году.

Проектированием и строительством дороги до Екатеринбурга также займется "Автодор". По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, уже ведется проработка ее маршрута. Он также сообщал, что допустимая скорость на новой трассе составит до 130 км/ч.