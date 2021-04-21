Сотрудники Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края» (Забайкальское РДУ) организовали и провели онлайн-лекцию для студентов и преподавателей Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) о передовых направлениях цифровизации региональной электроэнергетики.

Онлайн-лекция «Цифровые технологии в диспетчерском управлении энергосистемой» состоялась в рамках мероприятий «Молодежной научной весны – 2021» – ежегодной научно-исследовательской конференции студентов, аспирантов и преподавателей. С лекцией выступили сотрудники Забайкальского РДУ: главный специалист службы электрических режимов Ольга Стремилова и заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы Виктор Хлебников. На лекции присутствовали студенты очной и заочной форм обучения, аспиранты, а также преподавательский состав кафедры энергетики ЗабГУ.

В ходе мероприятия сотрудники Забайкальского РДУ рассказали об актуальных и перспективных направлениях внедрения цифровых технологий в операционной зоне этого филиала – энергосистеме Забайкальского края, а также о применении цифровых технологий в работе диспетчерского центра.

Представители Системного оператора познакомили слушателей с базовыми принципами управления энергосистемой, а также рассказали об основных эффектах от внедрения средств автоматизации и дистанционного управления энергообъектами. Центральная часть лекции была посвящена организации дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА объектов электроэнергетики из диспетчерских центров Системного оператора. Участники образовательного мероприятия узнали о планах по развитию дистанционного управления, закрепленных в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, в том числе в энергосистеме Забайкальского края. Этот документ, принятый правительством в июне 2020 года, предусматривает переход оперативно-диспетчерского управления на 100-процентное автоматическое дистанционное управление объектами электрической сети 220 кВ и выше и объектами генерации 25 МВт и выше в Единой энергетической системе России к 2035 году.

Лекторы рассказали о введенном в эксплуатацию в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» оперативно-информационном комплексе (ОИК) нового поколения СК 11 с автоматизированной системой производства переключений на сетевых объектах, предусматривающей, в частности, дистанционное управление коммутационными аппаратами, а также о недавно внедренной в работу в Забайкальском РДУ цифровой системе мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), обеспечивающей максимальное использование пропускной способности электрической сети. В ходе лекции подробно рассмотрены принципы работы СК 11 и СМЗУ, применяемые технологии и преимущества использования ОИК нового поколения и системы мониторинга запасов устойчивости.