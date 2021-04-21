Реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы в Москве планируют выполнить в течение трех лет. В настоящее время для проведения работ на объекте выбран подрядчик.

Как сообщили в среду, 21 апреля, в пресс-службе Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, для проведения работ выбран подрядчик, и реконструкция практически начинается. По его словам, проектом предусмотрены строительство и реконструкция почти 10 км дорог, включая возведение семи путепроводов и одного тоннеля суммарной длиной более 1 км.

Также проектом предусмотрены строительство боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, реконструкция Липецкой улицы с устройством заездов и разворотов, строительство четырех надземных пешеходных переходов.

Добавим, согласно данным с портала Госзакупок, победителем торгов на реконструкцию развязки МКАД - Липецкая улица в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное Москвы, а также в Ленинском районе Московской области стало АО «Монолитное строительное управление - 1», предложившее провести работы за 12,65 млрд рублей. Это меньше максимальной цены контракта более чем на 800 млн рублей.

Также напомним, что проект реконструкции транспортной развязки согласовали в январе этого года.

Фото: ДорИнфо