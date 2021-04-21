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21 апреля 2021, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы в Москве планируют выполнить в течение трех лет. В настоящее время для проведения работ на объекте выбран подрядчик.
Как сообщили в среду, 21 апреля, в пресс-службе Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, для проведения работ выбран подрядчик, и реконструкция практически начинается. По его словам, проектом предусмотрены строительство и реконструкция почти 10 км дорог, включая возведение семи путепроводов и одного тоннеля суммарной длиной более 1 км.
Также проектом предусмотрены строительство боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, реконструкция Липецкой улицы с устройством заездов и разворотов, строительство четырех надземных пешеходных переходов.
Добавим, согласно данным с портала Госзакупок, победителем торгов на реконструкцию развязки МКАД - Липецкая улица в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное Москвы, а также в Ленинском районе Московской области стало АО «Монолитное строительное управление - 1», предложившее провести работы за 12,65 млрд рублей. Это меньше максимальной цены контракта более чем на 800 млн рублей.
Также напомним, что проект реконструкции транспортной развязки согласовали в январе этого года.
Фото: ДорИнфо
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