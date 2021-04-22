Электрощит Самара представил свои достижения в сфере ВИЭ

Компания Электрощит Самара приняла участие в мероприятии «Франко-российский форум: зеленая энергетика», посвященном теме возобновляемых источников энергии. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы РМЭФ–2021 и было организовано Франко-российской торгово-промышленной палатой (CCI France Russie). Участники обсудили, какие инновации и технологии французских компаний могут быть применимы в России и каков потенциал сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики, экологии и энергоэффективности между Россией и Францией.

Спикер Электрощит Самара – директор по развитию бизнеса Алексей Геннадиевич Паршиков - поделился достижениями Электрощит Самара в сфере ВЭИ, а также рассказал об основных электротехнических решениях компании для данной отрасли.

Ключевое предложение Электрощит Самара для солнечных электростанций на данный момент — это сетевая инверторная станция PV BOX. Весь комплекс оборудования, необходимый для преобразования тока из постоянного в переменный, управления выдачей мощности и повышения ее до 10 либо 35 кВ, предприятие выполняет в рамках одного блочно-модульного здания, которое полностью собрано и протестировано на заводе. На данный момент компания производит инверторные станции на единичную мощность от 0,5 до 6,3 МВА. Это позволяет быстро и с кластерным тиражируемым подходом строить солнечные электростанции мощностью от одного до сотен МВА.

Также, чтобы более эффективно использовать источники возобновляемой энергии, Электрощит Самара разработал сетевые накопители, которые могут работать совместно с генерирующими мощностями, функционирующими на базе возобновляемых источников энергии. Сетевые накопители позволяют повысить эффективность использования ВИЭ, а также решить некоторые другие проблемы в работе энергосистем - например, обеспечить бесперебойное электроснабжение или сгладить пики потребления. Сетевой накопитель будет в автоматическом режиме отслеживать ток по линии, которая питает насосную станцию. При превышении им определенного значения система будет включаться на выдачу мощности от накопителей. И наоборот, в периоды минимума потребления будет происходить накопление энергии в аккумуляторных батареях накопителей.

«Электрощит Самара является одним из лидеров в России по поставке оборудования для отрасли возобновляемой энергетики. Компания имеет большой опыт успешных поставок продукции и для солнечных электростанций, и для ветроэнергетических установок. Для того, чтобы это оборудование бесперебойно работало на объектах заказчиков, мы как завод-производитель предлагаем услуги по сервисному обслуживанию, техническую поддержку, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ», - подчеркнул Алексей Паршиков.



