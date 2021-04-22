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На Краснодарском водохранилище в Адыгее пройдет реконструкция

На Краснодарском водохранилище в Адыгее пройдет реконструкция

22 апреля 2021, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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В рамках экспертного сопровождения Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам оценки внесенных изменений в проектно-сметную документацию на устройство дренажной сети для защиты от негативного воздействия вод участка Хатукайской долины.

Краснодарское водохранилище построили в 1975 году для организации рисоводства и борьбы с сезонными паводками в низовьях Кубани. Оно служит для защиты от наводнений свыше 600 тыс. га земель. Порядка 87% площади объекта расположено на территории Адыгеи.

В 2011 году государственная экспертиза одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию и улучшение технического состояния объектов водохранилища. В настоящее время проект прошел повторную экспертизу в рамках экспертного сопровождения в связи с внесением изменений в части инженерной защиты Хатукайской долины в Красногвардейском районе Республики Адыгея.

В ходе корректировки были пересмотрены технические решения по устройству горизонтального дренажа на землях аула Хатукай. Так, трассу закрытого дренажа протяженностью 1423 м частично изменили с учетом новой застройки территории и с учетом приема стока открытых дренажных каналов. Также представлены обоснование назначенного класса инженерной защиты и нормы осушения участка, откорректированная графическая часть с продольными разрезами водоотводящих сооружений с отображением конкретных геологических условий и гидравлические расчеты открытого дренажа.

Проектная документация была дополнена требованиями к физико-механическим характеристикам используемых строительных материалов, сведениями о радиусах поворота открытого дренажа, об уровнях воды в дренажной системе, зоне влияния на территорию. Кроме того, в дренажной системе решено строить 28 вместо 19 смотровых колодцев.

Также правки внесены в части организации строительства, в части мероприятий по охране окружающей среды и в части сметной стоимости строительства.

Общая протяженность дренажной сети составит 3373 м.

Проектная документация разработана АО проектно-изыскательский институт «Кубаньводпроект». Застройщик - Федеральное Государственное Бюджетное Водохозяйственное Учреждение «Центррегионводхоз».

Фото: kublog.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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