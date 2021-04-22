В районе Люблино на юго-востоке столицы возведут наземную многоуровневую парковку на 491 машиноместо на средства инвестора, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на председателя ведомства Валерия Леонова.

«В рамках жилой застройки инвестор построит многоуровневую наземную неотапливаемую автостоянку на юго-востоке Москвы в районе Люблино. Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажной стоянки для автомобилей в составе жилой застройки на ул. Люблинская, вл. 72, корп. 38, общей вместимостью 491 машиноместо», - приводятся в сообщении слова Леонова.

Отмечается, что въезд и выезд автомобилей на автостоянку будет запланирован с помощью шлагбаума. При этом перед въездом на парковку, в зоне шлагбаума, предусмотрена организация поста охраны. Кроме того, междуэтажное перемещение автомобилей запроектировано по двум однопутным криволинейным рампам, а ширина проезжей части составит не менее 3,5 м.

Уточняется, что связь по этажам будет осуществляться двумя лестничными клетками и одним лифтом грузоподъемностью 630 кг. Также проектом предполагается оборудование наземной парковки системами контроля и управления доступом, охранной и тревожной сигнализации, экстренной связи и охранного освещения.

По словам Леонова, в рамках проекта запланировано размещение проездов и тротуаров, устройство открытых плоскостных парковок, озеленение прилегающей территории, установка малых архитектурных форм и наружного освещения парковки. «При этом проектная документация включает реализацию полной внутренней отделки автостоянки, а именно помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функционалом», - заключили в ведомстве.