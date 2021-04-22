Пожар на заводе "Севкабель". Горит административное здание

В Петербурге горит здание «Севкабеля», пожар тушат по повышенному номеру. Более двух десятков сотрудников МЧС заняты тушением пожара в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, возгорание произошло в административном здании на Кожевенной линии, 39.

«22 апреля в 18:20 поступило сообщение о пожаре на Кожевенной линии, 39. По предварительной информации, происходит горение в здании. Из-за угрозы распространения огня в 18:54 пожару присвоен ранг 1-бис», — говорится в сообщении. Из открытых источников известно, что горящее здание — производственный цех «Севкабеля» - сообщает Фонтанка.ру В комментариях есть предположение, что причиной стал поджог. Евгения С: "Это можно стало? Поджигать то, что нужно срочно снести и мешает? 90-е детектед" Piter Russo: Невская мануфактура, Красный треугольник, Севкабель.. что следующее?