«Русатом Оверсиз» (компания Госкорпорации «Росатом»), Air Liquide, ведущий производитель промышленных газов, и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество с целью изучения возможности организации производства низкоуглеродного водорода в Сахалинской области.

Меморандум о взаимопонимании - это первый шаг на пути к созданию водородной энергетики, ориентированной на применение как на внутреннем, так и на внешних рынках. Соглашение будет способствовать развитию низкоуглеродной экономики в Сахалинской области.

Марилен Тюркотт, генеральный директор Air Liquide в России, отметила:

«Мы рады изучить данную возможность в области энергоперехода совместно с Росатомом и Сахалинской областью. Это сотрудничество, нацеленное на рост и декарбонизацию способствующее реализации целей Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности к 2025 году. Это первый шаг к созданию эффективной и устойчивой в развитии промышленности, и мы готовы внести свой вклад за счет уникальных технологических и инновационных решений компании Air Liquide для поддержания целей Российской Федерации в области энергоперехода».

«В перспективе создание комплекса по производству низкоуглеродного водорода на острове Сахалин открывает возможности для его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы планируем уже до конца 2021 года получить результаты технико-экономической оценки проекта и первичную проектную документацию, после чего сможем принять максимально эффективное решение об объемах производства водорода. Ожидается, что они могут составить от 30 до 100 тысяч тонн в год», - заявил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз».

«Сахалинская область – уникальный субъект России. Он полностью расположен на островах, обладает богатым ресурсным потенциалом и удачно соседствует со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все это создает особые условия для развития бизнеса и дает преимущества для реализации ряда инвестиционных проектов. Сегодня Сахалинская область становится площадкой для проведения эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Мы планируем запустить новые инвестиционные проекты, которые в том числе будут способствовать решению этой задачи. И будем рады приветствовать Росатом, Air Liquide как потенциальных инвесторов, если они примут решение осуществить этот проект на острове. Правительством Сахалинской области проводится большая работа по улучшению делового климата в нашем регионе. Мы минимизировали административные барьеры: сократили время на выдачу разрешений на строительство, регистрацию предприятий, постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Подписанный меморандум подтверждает нашу готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству», - подытожил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Для справки:

Акционерное общество «Русатом Оверсиз» (АО «РАОС») - компания Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения проектов сооружения АЭС и Центров ядерной науки и технологий. Она также назначена отраслевым интегратором по направлению водородной энергетики. Сегодня АО «РАОС» сфокусировано на планировании и реализации пилотных проектов в России и за рубежом; развитии собственных технологий производства, хранения и транспортировки водорода; формировании долгосрочных стратегических и технологических партнёрств в этой области.

Компания Air Liquide является мировым лидером в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения, Air Liquide представлен в 78 странах мира, насчитывает около 64 500 сотрудников и оказывает услуги более 3,8 млн клиентов и пациентов. Выручка Air Liquide за 2020 год составила более €20 млрд. Акции Air Liquide торгуются на Парижской фондовой бирже (секция A). Компания входит в индексы CAC 40, EURO STOXX 50 и FTSE4Good. Air Liquide в России на настоящий момент осуществляет эксплуатацию 18 производственных площадок в ключевых регионах. Более 600 сотрудников отвечают за поставку продуктов и услуг более 1700 потребителей.

Источник: Пресс-служба «Русатом Оверсиз»