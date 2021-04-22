"Россети" – за социальное партнерство

Под таким слоганом прошло совещание по вопросам развития отношений в сфере социального партнерства в Группе компаний «Россети» в Сибирском макрорегионе.

Руководители «Всероссийского электропрофсоюза», Ассоциации «ЭРА России», ГК «Россети» и профсоюзные лидеры обсудили проблемные вопросы и лучшие региональные практики социального партнерства. Главные темы обсуждения – развитие электросетевых компаний в среднесрочной перспективе в сфере социального партнерства, а также проблемы регулирования социально-трудовых отношений, преимущества и возможности Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике. Участники – генеральные директора и кадровые службы «Россети Сибирь», «Россети Тюмень», «Россети Томск», филиала ФСК ЕЭС – МЭС Сибири.

Масштабное совещание с участием лидеров сторон социального партнёрства в Сибирском макрорегионе проходит впервые, а в России – во второй раз: первая подобная встреча около года назад состоялась на Северном Кавказе.

«На самом деле, такие встречи – это обычная история, поскольку взаимодействие в сфере социального партнерства является одним из условий выполнения задач любого работодателя. Мы хотим, чтобы сотрудники гордились тем, что работают в компании. Вопросов много, в том числе и тех, системных, которые накопились за несколько последних лет. Именно поэтому мы на базе «Россетей» проводим встречу на таком высоком уровне – с руководителями Ассоциации «ЭРА России» и Всероссийского электропрофсоюза. Мы ведем конструктивный диалог с руководителями региональных профсоюзов, которые «с полей» доводят до нас информацию о настроениях сотрудников, их вопросах и предложениях. Мы открыто рассказываем о тарифном регулировании, которое также влияет на наши возможности поддерживать сотрудников. Для нас важно, чтобы профсоюзные лидеры понимали все эти процессы», – отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров рассказал о планах возродить институт уполномоченных по охране труда, а также о необходимости дополнительной мотивации и поощрения сотрудников, которые работают, соблюдая принципы корпоративной культуры, в частности, безопасности и охраны труда.

«Профсоюзы для нас – это ближайшие союзники и первые помощники в работе с нашими сотрудниками. Все те поручения, которые мы отметили в итоговом протоколе, реализованы или находятся в процессе реализации. Сближение позиций профсоюзов и работодателей в сфере охраны труда влечет снижение рисков производственного травматизма. Поэтому компания «Россети» будет продолжать тесно работать с профсоюзами», - отметил Андрей Майоров.

Одним из важных направлений диалога энергетиков с профсоюзами стала совместная работа в период пандемии COVID-19. 70 % офисных сотрудников и 28 % производственного персонала группы «Россети» в пик пандемии были переведены на удаленный режим работы. Обеспечены беспрецедентные меры стимулирования персонала в наиболее сложный период: выплачены надбавки (до 30 %) сотрудникам, обеспечивающим надежность электроснабжения и непрерывность производственных процессов. 2,4 млрд рублей выплачено в качестве надбавок сотрудникам, которые постоянно трудились в очном режиме.

Первый заместитель генерального директора «Россетей» Лариса Романовская подчеркнула вклад профсоюзов в организацию взаимодействия в период ограничений, связанных с COVID-19:

«Социальное партнерство – взаимовыгодный диалог, где большое значение имеют взаимное уважение и учет интересов сторон. Особенно важно это сегодня, когда мы проходим затяжной период ограничений, связанных с COVID-19, сталкиваемся с необходимостью соблюдения новых, непривычных регламентов для защиты жизни и здоровья людей. Благодарю профсоюзы за конструктивную позицию и поддержку в это непростое время».

Председатель Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Юрий Офицеров также со своей стороны отметил значимость конструктивного диалога:

«В этот период мы совместно решили ряд серьезных вопросов по дополнительным преференциям для работников. И мы достигли эффективных договоренностей с ПАО «Россети» для того, чтобы в этот сложный период поддержать персонал, сохранить заработную плату, что в конечном итоге позволило в период карантинных мероприятий обеспечивать работу электросетевого комплекса страны».

Президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный, отмечая важность системного и доверительного сотрудничества, назвал группу компаний «Россети» в целом, и в частности «Россети Сибирь», компаниями-флагманами в системе социального партнёрства: