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Росатом и "Трансмашхолдинг" создают совместное предприятие для развития транспорта на водородном топливе

Росатом и Трансмашхолдинг создают совместное предприятие для развития транспорта на водородном топливе

23 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РОСАТОМ, ТРАНСМАШХОЛДИНГ
Отрасль: Транспорт 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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23 апреля 2021 года «Русатом Оверсиз» (входит в состав Госкорпорации «Росатом») и «ТМХ – Энергетические решения» (дочерняя компания АО «Трансмашхолдинг») подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в части создания совместного предприятия для объединения усилий в области транспорта на водородных топливных элементах. Подписание состоялось в рамках Дней открытых дверей Сахалинской области для инвесторов.

Стороны намерены реализовать проект, предполагающий создание и поставку заправочной инфраструктуры и энергетических установок для поездов на водородных топливных элементах с целью эксплуатации на территории Сахалинской области. Кроме того, предполагается разработать концепцию и принять участие в реализации проекта эксплуатации водородного транспорта в Москве в качестве комплексного поставщика транспортных энергоустановок, девелопера и владельца заправочной инфраструктуры. Компании ставят перед собой цели обеспечить локализацию на территории России передовых зарубежных технологий водородной энергетики для транспортного сектора, а также организовать разработку, создать условия для профессионального владения и управления инфраструктурой водородного транспорта, а также сбыт водорода для применения в транспортном секторе.

«Это значимый пилотный проект для региона, который прорабатывается ОАО «РЖД», Госкорпорацией «Росатом», АО «Трансмашхолдинг» и Правительством Сахалинской области, и мы приложим максимальные усилия для его успешной реализации. Значительные перспективы развития водородного транспорта также видим и в других регионах России», - заявил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз».

«Водородное топливо является одной из основ энергетики будущего», - подчеркнул генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. – «Его широкое использование позволит существенно снизить воздействие транспорта на окружающую среду, что особенно актуально в условиях городских агломераций и крупных промышленных центров».

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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