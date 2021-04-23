Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительство Сахалинской области и Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о намерениях сотрудничества по проекту «Создание и развитие водородного кластера». Документ был подписан министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и первым заместителем генерального директора – директором Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кириллом Комаровым в рамках Дней открытых дверей Сахалинской области для инвесторов.

Развитие водородной энергетики является одним из приоритетов Энергетической стратегии РФ до 2035 г., и сегодня российским регионам отводится важная роль в создании экспортно-ориентированной отрасли. Правительство Сахалинской области заинтересовано в применении водородных технологий в различных секторах экономики, создании крупного экспортного производства водорода, формировании уникальной специализации и компетенций региона на глобальном и национальном водородном рынках.

Российская атомная отрасль обладает существенным технологическим и научно-исследовательским потенциалом по развитию основных методов производства водорода – электролизного производства и паровой конверсии метана с применением технологий улавливания СО2. Росатом ориентирован на развитие технологий низкоуглеродного производства водорода, его хранения, а также участие в пилотных водородных проектах как в России, так и за рубежом.

«Масштабный проект на Сахалине может стать флагманским для развития на Дальнем Востоке этой высокотехнологичной отрасли. У региона есть ряд мощных конкурентных преимуществ - географическая близость к потенциальным крупным потребителям водорода, научный задел, комплексные меры государственной поддержки инвестиционных проектов. Успех сахалинского проекта позволит тиражировать опыт в других дальневосточных регионах», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Реализация проекта водородного кластера на острове имеет стратегическое значение, так как будет способствовать развитию высоких технологий, модернизации промышленности, транспорта и инфраструктуры Сахалинской области, повышению ее экспортного потенциала, развитию партнерства между участниками Азиатско-Тихоокеанского Региона. В кластере будут созданы все условия для реализации прорывных проектов в разных секторах, а его резидентам будут оказаны всевозможные меры поддержки», - заявил Валерий Лимаренко.

«Сегодня для Росатома водородная энергетика является одним из приоритетных направлений бизнеса, и мы активно работаем над проектами в этой области. Уверен, что наше сотрудничество с Правительством Сахалинской области даст импульс развитию экономики региона и повысит его инвестиционную привлекательность. У Сахалина есть все предпосылки, чтобы стать одним из лидеров в освоении водородных технологий. Ранее мы подписали с Правительством Сахалинской области соглашение о запуске на острове поездов на водородных топливных элементах, а теперь определили широкий спектр взаимодействия, подразумевающий комплексные преобразования в жизни острова», - рассказал первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений, включая строительство водородно-производственного комплекса, организацию цепочки поставок водорода на внешние рынки и местным потребителям, создание водородного парка с предприятиями, реализующими проекты в этой области. Для подготовки кадров, трансфера технологий и обмена опытом также планируется создать центр компетенций в сфере водородной и иной чистой энергетики на базе Сахалинского государственного университета.

В числе других значимых событий Дней открытых дверей Сахалинской области для инвесторов - состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Русатом Оверсиз (входит в состав Госкорпорации «Росатом»), Air Liquide, ведущим производителем промышленных газов, и правительством Сахалинской области. Документ предусматривает сотрудничество с целью изучения возможности организации производства низкоуглеродного водорода в Сахалинской области. Также в рамках мероприятия АО «Русатом Оверсиз» и АО «Трансмашхолдинг» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в части создания совместного предприятия для развития проектов применения водородных технологий на транспорте, которые могут быть реализованы на Сахалине, в Москве и других регионах России.